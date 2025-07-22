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Общество

Военным и силовикам хотят повысить оклады на 7,6%

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Минобороны предложило с 1 октября поднять оклады военным не на 4,5%, а на 7,6%. Проект постановления был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в понедельник, 21 июля.

В пояснительной записке указывается, что прогнозируемый уровень инфляции в 2025 году составит 7,6%.

Повышение затронет:

- оклады по воинским должностям и званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту;

- оклады по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву;

- должностные оклады и оклады по специальным званиям лиц, проходящих службу в войсках нацгвардии РФ и имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

«Реализация проекта постановления позволит увеличить с 1 октября 2025 г. размеры пенсий гражданам, уволенным с военной службы (службы), с 4,5 на 7,6%», - говорится в пояснительной записке.

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