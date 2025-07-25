С 1 августа вырастут пенсии у работающих пенсионеров

25.07.2025 | 10:22

1 августа Отделение Социального фонда РФ по Пензенской области пересчитает страховые пенсии пенсионеров, работавших в 2024 году. Выплата увеличится у 77 487 жителей региона.

«Это коснется тех, кто получает пенсию по старости или инвалидности и за кого работодатели платили страховые взносы в 2024 году. Также будут пересчитаны пенсии по случаю потери кормильца, если на лицевой счет кормильца поступили страховые взносы, не учтенные ранее при назначении пенсии», - уточнили специалисты.

Размер прибавки будет разным, он зависит от заработка пенсионера в 2024 году. Максимальная составляет 3 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК). Его стоимость определяется годом, в который гражданин оформил пенсию (в 2025-м ИПК оценивают в 145,69 рубля).

В Соцфонде подчеркнули: перерасчет происходит проактивно, то есть никакие заявления подавать не нужно. Выплаты в новом размере перечислят в августе по стандартному графику.

«Помимо повышения страховой пенсии, с 1 августа также проактивно будет увеличен размер ежемесячных выплат, установленных за счет средств пенсионных накоплений: накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты. Этот перерасчет связан не столько с работой пенсионера, сколько с результатами инвестирования средств управляющими компаниями в предыдущем году. Корректировка накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты произведена 1 166 получателям», - добавили в отделении Соцфонда.

Индексацию работающим пенсионерам возобновили в 2025 году. Ее применяют не к фактически выплачиваемой пенсии, а к ее более высокому размеру, включающему пропущенные индексации.

Когда работающий пенсионер увольняется, его выплата становится такой же, как у неработающего.

«С учетом всех проведенных повышений средний размер страховой пенсии в Пензенской области достиг 22 177 рублей», - подытожили в Соцфонде.