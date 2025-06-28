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Общество

Размер взносов за капремонт намерены рассчитывать по-новому

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Минстрой РФ разработал поправки в Жилищный кодекс, которые предусматривают дифференциацию минимального размера взноса на капремонт для жителей домов разного типа. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Так, в министерстве предложили при расчете размера платы учитывать наличие лифта в доме, его этажность, стоимость капитального ремонта отдельных конструкций и инженерных систем и сроки их эффективной эксплуатации до следующего обновления.

Также в Минстрое РФ захотели дифференцировать размер оплаты с учетом задолженности домов за выполненный объем капремонта.

Кроме того, поправки предусматривают сокращение отсрочки по оплате взносов в новых домах с 5 лет до 1 года.

В Пензенской области в 2025 году взнос за капремонт составляет 12,5 руб. за кв. м. По сравнению с прошлым годом он увеличился на 3 рубля. Пензенцы платят одинаково вне зависимости от того, в многоэтажках какого типа они проживают.

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