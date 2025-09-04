Сетевое издание|18+|Четверг|4 сен 2025|15:33
Общество

5 сентября в Пензе на нескольких улицах отключат свет

В Пензе ресурсники анонсировали новые отключения электроэнергии. Из-за ремонтных работ на сетях в пятницу, 5 сентября, света не будет в домах жителей нескольких улиц.

С 8:30 до 12:00 ресурс пропадет по адресам:

- пр-д Будашкина, 55-67 (нечетные), 68-82, 85, 87, 90, 94, 96, 98, 100;

- ул. Будашкина, 33, 35, 37-57, 60-70 (четные);

- 1-й пр-д Кольцова, 17, 17а, 29-33 (нечетные), 34-45, 48-60 (четные);

- 2-й пр-д Кольцова, 13а, 13Б, 19, 21, 22-26, 28, 30-33, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 46, 48;

- 3-й пр-д Кольцова, 1-8, 10, 10а, 11, 13-20, 22, 25-28;

- 4-й пр-д Кольцова, 1-4, 8-11, 13, 16-18, 21, 22-30 (четные);

- 5-й пр-д Кольцова, 6, 8, 8а, 10;

- ул. Маресьева, 129-143, 149, 151, 157, 157а, 159, 161, 163, 164;

- ул. Тульская, 9, 10, 16, 18, 19, 25, 27, 28, 31, 34.

С 13:00 до 15:00:

- ул. Фабричная;

- ул. Ново-Приютская;

- ул. Транспортная.

