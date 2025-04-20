Оклады военнослужащих проиндексируют на 4,5%

20.04.2025 | 12:57

Денежное довольствие военнослужащих и силовиков увеличится на 4,5%. Его проиндексируют с 1 октября.

Согласно постановлению Правительства РФ от 9 апреля 2025 г. N 464, оклады повысят следующим категориям лиц:

- контрактникам (по воинским должностям и званиям);

- срочникам (по воинским должностям);

- сотрудникам войск Росгвардии, органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы, таможни и лицам начальствующего состава органов фельдъегерской связи (увеличатся должностные оклады и по специальным званиям).

Ранее стало известно, что страховые пенсии россиян будут индексироваться 2 раза в год.