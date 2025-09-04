5 сентября в Пензенской области осадков не ожидается

04.09.2025 | 21:00

В пятницу, 5 сентября, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается, сообщили в Приволжском УГМС.

Ветер подует с севера со скоростью 9-14 м/с.

В ночь на пятницу на улице будет +9...+14 градусов и тоже без осадков.

Днем воздух прогреется до +16...+21, а в ночь на субботу столбики термометров опустятся до +8...+13 градусов. Дождей в прогнозе нет.

В народном календаре 5 сентября - Луп Брусничник. На Руси подмечали: если в это время нет заморозков, сентябрь должен быть теплым.