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Общество

Повышение тарифов на ЖКУ с 1 июля объяснили издержками

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С 1 июля жителей Пензенской области, как и других россиян, ждет повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В среднем рост составит 11,9%.

Экономист, член экспертного совета при комитете Государственной думы по финансовому рынку Станислав Паулаускас считает, что рост тарифов является результатом накопленных издержек внутри отрасли. Об этом он рассказал RT.

«На протяжении нескольких лет росли цены на газ, тепло, электроэнергию, топливо, строительные материалы и услуги подрядчиков, а значит, дорожало все, что связано с доставкой коммунальных ресурсов до потребителя. Это повышение - попытка подтянуть плату за услуги к их фактической себестоимости с учетом логистики, состояния сетей, источников генерации и других факторов, которые разнятся от региона к региону», - пояснил экономист.

Он напомнил, что показатель 11,9% рассчитан не в качестве единого для всех регионов, а в среднем по стране.

«Конкретные решения принимаются региональными органами регулирования, которые опираются на локальные данные: протяженность сетей, уровень потерь, износ оборудования, рост цен на ресурсы и заработную плату. Именно поэтому говорить об одном повышении неправильно: тарифы пересматриваются с разной скоростью, под разным давлением и на фоне разных условий», - резюмировал Станислав Паулаускас.

В последний раз тарифы на ЖКУ повышались с 1 июля 2024 года. В Пензенской области предельный индекс был установлен в размере 9,6%, а допустимое отклонение от него составило 2%.

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