Отдельным категориям бюджетников с 1 октября проиндексируют зарплаты

04.08.2025 | 10:11

С 1 октября зарплату отдельных категорий бюджетников проиндексируют на 7,6%. Соответствующее распоряжение 1 августа подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Повышение затронет сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, федеральных государственных органов, а также гражданский персонал воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба.

«На индексацию зарплаты таким работникам в бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов предусмотрено 30,8 млрд рублей», - уточнили в Правительстве РФ.

Ранее сообщалось, что Минобороны предложило с 1 октября поднять оклады военным не на 4,5%, а на 7,6% - таков прогнозируемый уровень инфляции в 2025 году.

Реализация данного проекта также позволит увеличить размеры пенсий гражданам, уволенным с военной службы, с 4,5 на 7,6%.