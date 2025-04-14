Индексировать страховые пенсии будут дважды в год

14.04.2025 | 13:31

Страховые пенсии будут индексироваться 2 раза в год. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.

Увеличивать размер выплат по новой схеме начнут с 2026-го:

- 1 февраля индексацию станут проводить, учитывая уровень инфляции;

- 1 апреля - опираясь на доходы Соцфонда.

В обоих случаях для подсчета будут использовать данные за прошедший год.

Изменения вносятся в рамках «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года», утвержденной правительством.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области годовая инфляция составила 10,56%. Этот показатель превышает окружной (10,30%) и общероссийский (10,06%).