Индексировать страховые пенсии будут дважды в год

Страховые пенсии будут индексироваться 2 раза в год. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.
Увеличивать размер выплат по новой схеме начнут с 2026-го:
- 1 февраля индексацию станут проводить, учитывая уровень инфляции;
- 1 апреля - опираясь на доходы Соцфонда.
В обоих случаях для подсчета будут использовать данные за прошедший год.
Изменения вносятся в рамках «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года», утвержденной правительством.
Ранее сообщалось, что в Пензенской области годовая инфляция составила 10,56%. Этот показатель превышает окружной (10,30%) и общероссийский (10,06%).
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