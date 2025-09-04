Свидетельства о постановке на учет в налоговой перестанут выдавать

04.09.2025 | 12:58

С 1 января 2026 года в России перестанут выдавать свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. Единым документом для физлиц станет выписка из ЕГРН (Единого государственного реестра налогоплательщиков).

Выданные ранее свидетельства менять не придется, они сохраняют силу, подчеркнули в Управлении Федеральной налоговой службы по Пензенской области.

Электронная выписка из ЕГРН содержит фамилию, имя, отчество, дату рождения и ИНН. Она подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью и равнозначна выписке на бумаге, подписанной должностным лицом и заверенной печатью.

Кроме того, с 2026 года упраздняются уведомления о постановке на учет или снятии с него, направляемые организациям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам.

«Наряду с выпиской из ЕГРН постановку на учет или снятие с учета в налоговом органе будут подтверждать выписка из ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц), выписка из государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юрлиц и выписка из ЕГРИП (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей)», - добавили в налоговой.