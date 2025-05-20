Жители Пензенской области будут платить за электричество по-разному

20.05.2025 | 16:08

С 1 июля в Пензенской области начнет действовать новая система оплаты электроэнергии: тарифы будут выше для тех, кто потребляет больше ресурса. Тему осветили на брифинге в правительстве региона во вторник, 20 мая.

Как пояснил первый замминистра ЖКХ и ГЗН Дмитрий Сагайдачный, цель нововведения - сдержать рост цен на электроэнергию для добросовестных потребителей и взимать по справедливости с тех, кто расходует аномально много электроэнергии, например с майнеров, которые используют ее для обогащения, а оплачивают по льготным тарифам для населения. Теперь им придется отдавать ее реальную стоимость.

По словам представителя ресурсоснабжающего предприятия, в области еженедельно подтверждаются 1-2 факта майнинга и регистрируются более 10 неподтвержденных, но имеющих признаки такой деятельности, например большое количество вентиляторов в помещении. Кроме того, нередко боксы в гаражных кооперативах и отдельно стоящие помещения, оформленные как гаражи, используют как бани, сауны, мини-гостиницы, шиномонтажные мастерские и другие коммерческие объекты, однако электричество оплачивается по низкой цене.

«С введением дифференциации рост тарифов с 1 июля не превысит прогноз в 12,6%. Само же новшество затронет не более 4% потребителей - тех, у кого квартиры и дома используют большие объемы электроэнергии. Остальные 96% жителей, использующих электроэнергию исключительно на бытовые нужды, не ощутят значительного роста стоимости ресурса», - заверил замминистра.

В Пензенской области большая часть населения живет в домах с газовыми плитами и относится к 1-му диапазону (так называемый льготный тариф) с порогом потребления 400 кВт*ч в месяц. 2-й диапазон (экономически обоснованный тариф) составит от 401 до 1 500 квт*ч, 3-й (коммерческий тариф) - более 1 500 квт*ч в месяц.

Для жильцов домов с электроплитами 1-й диапазон составит 500, 2-й - от 501 до 1 600, 3-й - более 1 600 кВт*ч в месяц.

Также будут дифференцироваться тарифы для домов с электроотопительными установками, подключенных к централизованной системе газоснабжения и не подключенных к ней. Плата будет разной в отопительный (с октября по апрель) и неотопительный (с апреля по октябрь) сезоны.

Для жителей городских поселений, относящихся к 1-му диапазону, тариф составит 5,19 руб.; к 2-му - 6,93 руб., к 3-му - 12,18 руб. за 1 кВт*ч.

Таким образом, если объем потребления составит, к примеру, 250 кВт*ч в месяц, плату рассчитают по тарифу 1-го диапазона. Если он будет 450 кВт*ч, то за 400 кВт*ч плата будет взиматься по 1-му диапазону, за 50 - по 2-му.

Если же за месяц будет израсходовано 1 600 кВт*ч, то плата распределяется так: 400 - по тарифу 1-го диапазона, 1 100 - 2-го и 100 - 3-го.

Для горожан, чьи дома оборудованы стационарными электроплитами или электроотопительными установками, а также жителей сельской местности и для садоводческих и огороднических товариществ действует понижающий коэффициент 0,7. Таким образом, среди этих категорий потребителей для 1-го диапазона тариф будет 3,64 руб., для 2-го - 4,86, для 3-го - 8,53.

Для многодетных семей сохраняется тариф 1-го диапазона независимо от потребления.

То же касается и расходов на общедомовые нужды в многоквартирных домах.