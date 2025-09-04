Сетевое издание|18+|Четверг|4 сен 2025|17:53
Общество

На Юбилейной площади появился бесплатный Wi-Fi

В Пензе появилась еще одна точка, где можно подключиться к бесплатному общедоступному Wi-Fi - на Юбилейной площади. Об этом в четверг, 4 сентября, сообщили в минцифры региона.

По словам специалистов, в интернет можно выйти на всей территории от ККЗ «Пенза» до филармонии.

Чтобы воспользоваться Wi-Fi, нужно включить его на устройстве, выбрать сеть Penza_Free и авторизоваться по звонку или через СМС.

«На всех локациях города сеть Penza_Free подключали разные операторы, поэтому визуально процесс авторизации может отличаться. Но сама схема остается неизменной», - предупредили в минцифры.

Ранее Wi-Fi появился на Привокзальной площади, на улице Московской (от драмтеатра до Фонтанной площади), в аэропорту и на автовокзале, в сквере Славы, Комсомольском и Детском парках, на территории у планетария в парке Белинского.

К бесплатному Wi-Fi могут подключиться посетители МФЦ. Публичные точки доступа имеются на улицах Шмидта, 4, Фабричной, 2, Богданова, 63а, и на проспекте Строителей, 90.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

