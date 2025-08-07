В Пензенской области создано новое министерство

07.08.2025 | 10:50

В Пензенской области появилась новая структура - министерство по тарифному регулированию и государственным закупкам.

Соответствующий указ губернатор Олег Мельниченко подписал в среду, 6 августа. Он вступил в силу со дня опубликования.

Кто будет руководить ведомством, пока не известно.

Теперь в составе исполнительных органов региона 18 министерств. Помимо вышеназванного это:

- министерство государственного имущества;

- министерство градостроительства и архитектуры;

- министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения;

- министерство здравоохранения;

- министерство культуры и туризма;

- министерство образования;

- министерство цифрового развития и связи;

- министерство региональной безопасности;

- министерство по охране памятников истории и культуры;

- министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства;

- министерство труда, социальной защиты и демографии;

- министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования;

- министерство сельского хозяйства;

- министерство физической культуры и спорта;

- министерство по делам архивов;

- министерство финансов;

- министерство экономического развития и промышленности.

До лета 2023 года в регионе существовало также министерство внутренней и информационной политики. Его упразднили, передав полномочия областному правительству.