В Пензенской области создано новое министерство

В Пензенской области появилась новая структура - министерство по тарифному регулированию и государственным закупкам.
Соответствующий указ губернатор Олег Мельниченко подписал в среду, 6 августа. Он вступил в силу со дня опубликования.
Кто будет руководить ведомством, пока не известно.
Теперь в составе исполнительных органов региона 18 министерств. Помимо вышеназванного это:
- министерство государственного имущества;
- министерство градостроительства и архитектуры;
- министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения;
- министерство здравоохранения;
- министерство культуры и туризма;
- министерство образования;
- министерство цифрового развития и связи;
- министерство региональной безопасности;
- министерство по охране памятников истории и культуры;
- министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства;
- министерство труда, социальной защиты и демографии;
- министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования;
- министерство сельского хозяйства;
- министерство физической культуры и спорта;
- министерство по делам архивов;
- министерство финансов;
- министерство экономического развития и промышленности.
До лета 2023 года в регионе существовало также министерство внутренней и информационной политики. Его упразднили, передав полномочия областному правительству.
