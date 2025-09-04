Сетевое издание|18+|Четверг|4 сен 2025|17:06
Общество

Сентябрь без света: долг пензенцев за электричество достиг 11 миллионов

Своевременная оплата потребленной электроэнергии - гарантия стабильной подачи ресурса в дома и квартиры.

«ТНС энерго Пенза» сообщает, что в сентябре без электричества могут остаться более 4 тысяч недобросовестных потребителей, чья совокупная задолженность достигла 11 миллионов рублей.

Отключение электроэнергии - это крайняя мера, к которой энергосбытовая компания прибегает в случае систематической неоплаты счетов и игнорирования уведомлений о необходимости погашения задолженности.

Потребитель может быть отключен, если сумма достигнет более 2 месячных размеров платы за энергоснабжение, рассчитанных исходя из норматива потребления и действующих тарифов.

Помимо ограничения электроэнергии, неплательщик рискует столкнуться и с другими нежелательными последствиями:

- начисление пени с 31-го дня просрочки платежа;

- дополнительные расходы за введение ограничения и возобновление подачи ресурса;

- лишение льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг;

- отказ в выдаче кредита;

- удержание средств с банковских счетов и арест имущества для дальнейшей продажи в счет погашения задолженности;

- запрет на выезд за границу.

Избежать всех перечисленных неприятностей просто - достаточно своевременно и в полном объеме вносить плату за потребленный энергоресурс. Сделать это быстро и удобно можно на официальном сайте «ТНС энерго Пенза», в личном кабинете, мобильном приложении или в центрах обслуживания клиентов.

Реклама. Заказчик - ООО «ТНС энерго Пенза».

