Стали известны цены на проезд пензенцев в дачных автобусах

18.04.2025 | 16:45

Для жителей Пензы в 2025 году цены на проезд в дачных автобусах не изменятся по сравнению с прошлым. Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали в администрации города.

Владельцы транспортной карты за поездку в черте I пояса (протяженностью от 10 до 15 км) заплатят 30 рублей, II (15-20 км) - 35, III (20-25 км) - 40, IV (25-45 км) - 45 рублей.

Столько же будет стоить провоз багажа.

При оплате наличными билет окажется значительно дороже. Цена поездки в пределах I пояса составит 63 рубля, II - 95, III - 115, IV - 161 рубль.

В 2024 году экономически обоснованный размер платы за перевозку дачников значительно превышал установленный даже для наличного расчета. Для I пояса он равнялся 107,53 рубля, II - 165,5, III - 197,88, IV - 274,55 рубля. В этом году данный показатель увеличился в связи с инфляцией. Тем не менее тариф решили не поднимать.

Автобусы начнут доставлять пассажиров до садоводческих товариществ с субботы, 19 апреля. До 31 мая они будут выходить в рейсы по средам, субботам и воскресеньям. С 1 июня по 31 августа к этим дням прибавится пятница. С 1 по 30 сентября машины снова будут ходить 3 дня в неделю - в среду, субботу и воскресенье, а с 1 октября до окончания сезона - лишь по выходным.

Дополнительно предусмотрены рейсы 2 и 8 мая.