В сентябре в районах области откроют пункты проката вещей для младенцев

04.09.2025 | 18:55

В сентябре в районах Пензенской области начнут работать пункты бесплатного проката вещей для новорожденных. Сервис должен охватить весь регион.

Об этом в четверг, 4 сентября, на своих страницах в соцсетях сообщил губернатор Олег Мельниченко. Для реализации проекта, по его словам, региону выделили более 42 млн рублей.

Пункты проката откроются на базе центров социального обслуживания населения.

«Рассчитываем, что услугой в течение года смогут воспользоваться порядка полутора тысяч семей», - добавил глава области.

В Пензе до конца года должны появиться еще 3 пункта проката. Один уже работает в центре срочной социальной помощи населению в Октябрьском районе. В августе сообщалось, что планируется создание сервиса в Ленинском, Железнодорожном и Первомайском районах.

Пункты проката предоставят коляски, кроватки, столики для кормления, пеленания, ходунки, манежи и так далее. Всего в перечне 26 позиций, он представлен здесь.

Воспользоваться таким видом поддержки могут одинокие родители или студенческие, многодетные, находящиеся в трудной жизненной ситуации семьи, семьи участников СВО или воспитывающие детей-инвалидов, а также другие категории граждан. Вещи предоставят по заявлению и при наличии необходимых документов.