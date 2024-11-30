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Общество

В 2025 году услуги ЖКХ для пензенцев могут подорожать почти на 15%

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В Пензенской области готовятся установить предельный индекс размера платы за услуги ЖКХ. Соответствующий документ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Показатель максимального повышения стоимости ЖКУ превышает тот, который указывался в прогнозе социально-экономического развития России на 2025-2027 годы. В среднем в стране с 1 июля 2025-го тарифы собирались увеличить на 11,9%, на газ - на 10,3%, на электричество - на 12,6%.

Согласно документу, который в случае одобрения предстоит подписать губернатору, в Пензенской области предельный индекс размера платы за жилищно-коммунальные услуги на 2025 год составит 14,5%.

Ранее сообщалось, что региональное правительство подготовило проект постановления об увеличении взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

С 2025 года за 1 кв. м предлагается взимать не 9,5 рубля, как сейчас, а на 3 рубля больше - 12,5. Таким образом, при площади квартиры, допустим, 40 кв. м общая сумма в квитанции собственника повысится на 120 рублей.

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