Общество

Жители области заражаются гельминтами через укусы комаров

В Пензенской области в 2024 году выявили 1 случай дирофиляриоза. Это гельминтоз, заражение которым происходит через укус комара.

В целом в регионе с 2000 года ежегодно регистрируют от 1 до 11 пациентов с дирофиляриозом.

Заболевание характеризуется тем, что паразиты селятся под кожей. Поражены могут быть любые участки тела, от глаз до половых органов.

«В силу разнообразия клинических проявлений с пациентами, зараженными дирофиляриями, могут встретиться врачи самых разных специальностей: офтальмологи, хирурги, дерматовенерологи, онкологи, стоматологи, отоларингологи и другие», - отметили в Центре гигиены и эпидемиологии в Пензенской области.

Характерный симптом заражения на ранних стадиях – миграция гельминта под кожей. Он может перемещаться со скоростью до 30 см за двое суток.

Далее гельминт окружает себя капсулой, а у пациента появляется уплотнение или опухоль, внутри которой он ощущает шевеление. Локализация патологических образований вариативна. По словам специалистов, чаще всего (более 50% случаев) поражаются органы зрения.

«Первичный диагноз в большинстве случаев - фиброма, атерома, киста, опухоль. Лечение только хирургическое. Во всех случаях требуется полное извлечение гельминта», - пояснили специалисты.

Чтобы избежать заражения, необходимо пользоваться средствами защиты от комаров на прогулках в лесу или парках.

Некоторые случаи дирофиляриоза становятся широко известными. Так, в Кемерове женщина обратилась в поликлинику с жалобами на пузырь на белке глаза. Специалисты обследовали ее и достали 4-сантиметрового червя.

В Астрахани 17-летняя девушка тоже заразилась после укуса комара. Из ее глаза извлекли гельминта длиной 12 см. А в Нижнем Новгороде червя достали из мошонки 15-летнего подростка.

Источник — фото pxhere.com
