В Сердобске и Колышлее отремонтируют путепроводы

04.09.2025 | 15:41

На трассе Р-207 капитально отремонтируют 2 путепровода через железную дорогу Пенза - Ртищево. Один из них расположен в Сердобске, второй - в Колышлее.

Сооружения находятся в предаварийном состоянии.

«Проезд по ним осуществляется с ограничениями для движения грузового транспорта общей массой свыше 20 тонн. Для остальных видов транспорта установлено ограничение скорости до 30 км/ч и 40 км/ч», - сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

По словам специалистов, капремонт запланирован на 2026-2028 годы. Пока ведутся проектно-изыскательские работы.

Также в «Поволжуправтодоре» сообщили о завершении ремонта на другом участке: рядом с селом Октябрьским в Сердобском районе обновили покрытие трассы Р-207.