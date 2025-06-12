На набережной отгремел салют в честь Дня России и Дня города

12.06.2025 | 22:11

На набережной Суры отгремел салют в честь Дня России и Дня города. Пензе 12 июня исполнилось 362.

Как и планировалось, огненное шоу началось в 22:00 под гимн России и длилось 10 минут под музыкальное сопровождение. В небо под разными углами запустили более 2 100 залпов на высоте до 150 метров. Среди пиротехнических изделий были «Салютные батареи» разных калибров, «Римская свеча», «Фейерверочный шар» в ассоритменте.

Шоу построили на гармоничном сочетании элементов c максимально возможной цветовой гаммой и разнообразием эффектов. Интервал между выстрелами составлял не более 3 секунд.

Как сообщалось ранее, салют обошелся городской казне в 1 000 000 рублей.

В то же время залпы запускались со смотровой площадки на улице Мира (красивый вид открывался с Юбилейной площади) и с территории школы № 20 на улице Экспериментальной в Гидрострое (наблюдать удобно было у ТРЦ «Ритэйл»). У стелы «Пенза - город трудовой доблести» в Дальнем Арбекове состоялся фейерверочный показ.