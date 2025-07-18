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Культура

«Сабантуй-2025» в Засечном: программа мероприятий

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В субботу, 19 июля, на набережной в селе Засечном Пензенского района состоится традиционный праздник татарской культуры «Сабантуй» (0+). Мероприятие посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества в России.

Ожидается, что «Сабантуй» посетят около 10 000 человек, поэтому решено принять повышенные меры безопасности, включая установку турникетов и рамок металлодетекторов. На улице, по прогнозам, должно быть жарко, так что в течение дня поблизости будут дежурить бригады скорой помощи.

Начало намечено на 10:00. На «Аллее мастеров» организуют выставку изделий декоративно-прикладного искусства, на площадке «Вкусный ряд» представят блюда татарской кухни.

Торжественная церемония открытия запланирована на 11:00, в 12:00 на центральной сцене начнет выступать группа «Казан егетлэре» из Казани. С 13:00 до 14:00 сцену займут коллективы Азнакаевского района Татарстана.

На малой сцене с 12:00 до 16:00 зрителей будут радовать коллективы и солисты из Городищенского, Белинского, Сосновоборского, Неверкинского, Кузнецкого, Лопатинского, Каменского, Пачелмского и Шемышейского районов.

Для любителей спорта с 12:30 до 15:30 устроят национальную борьбу корэш, армрестлинг, появится возможность также поучаствовать в состязаниях по гиревому спорту, перетягиванию каната и традиционных татарских народных играх - разбивании кувшинов, беге в мешках и с наполненными водой ведрами, бое на бревне с мешками.

В 15:30 на главной сцене состоится награждение победителей и батыров «Сабантуя-2025».

«С 18:00 стартуют конкурсы, мастер-классы, национальные игры, этнодискотека и концерт с участием солистов и творческих коллективов Пензенской области», - уточнили в региональном правительстве.

Ранее сообщалось, что на время «Сабантуя» перекроют участок Прибрежного бульвара от перекрестка с улицей Изумрудной до перекрестка с Алой. Он будет недоступен с 8:00 до 17:00. Маршрут автобусов не изменится.

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Источник — фото областного правительства
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