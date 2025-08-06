В Мордовии прокомментировали грохот, который услышали пензенцы

06.08.2025 | 16:08

Не только жители Пензенской области днем в среду, 6 августа, услышали в небе хлопки, похожие на взрывы. Такие же звуки раздались в Мордовии, в частности в Саранске, Инсаре, Рузаевке и Кочкурове, пишет РИА «Инфо-РМ». У машин сработала сигнализация.

Произошедшее агентству прокомментировал председатель Государственного комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Мордовия Андрей Наумов. Он подтвердил: звук вызван полетом воздушного судна. Местные власти всегда получают предупреждения о подобном.

«О том, что над регионом пролетят сверхзвуковые самолеты, известно заранее. Однако мы не можем сказать, где именно произойдет переход на сверхзвуковую скорость», - пояснил Андрей Наумов.

Громкие хлопки, похожие на взрывы, раздались в небе около 14:30. Они испугали жителей разных районов Пензенской области. Губернатор Олег Мельниченко объяснил, что это было преодоление звукового барьера летящим самолетом, и призвал граждан не распространять слухи, а доверять только проверенным источникам информации.

Подобный хлопок пензенцы уже слышали в 2023 году. Тогда его также объяснили переходом самолета на сверхзвуковую скорость.