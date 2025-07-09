Праздник в Тарханах: точное время, программа, проезд

09.07.2025 | 17:55

Появилась новая информация о проведении 54-го Всероссийского Лермонтовского праздника «И все-таки мы победили...» (0+) в «Тарханах» 12 июля.

Так, изменилось время возложения цветов на могилу поэта, писателя и драматурга. Оно начнется не в 11:00, как предполагалось, а в 10:00. Официальное открытие праздника на главной сцене назначено на 10:30 вместо 12:00.

Перенесено и время отправки автобусов в село Лермонтово. Добраться из Пензы до музея-заповедника можно будет с Привокзальной площади (остановка «Магазин «ЮСТ») начиная с 7:30. Машины станут отъезжать по мере наполнения. Выезд обратно в Пензу намечен на 16:00.

«Цена единого билета для взрослых (в обе стороны) - 1 200 рублей, детям до 7 лет - 600 рублей (при наличии свидетельства о рождении)», - уточнили в региональном правительстве.

На празднике обещают быть российский оперный певец Аскар Абдразаков, режиссер, композитор и поэт Сергей Маховиков, актриса театра и кино Екатерина Гусева, российская оперная певица, солистка Большого театра Анна Аглатова, группа «123 полк» (солисты луганской филармонии) и др.

Тематические площадки будут работать с 9:30.

У мельничного комплекса выступит ансамбль «Казачья застава» (Пенза). На плотине Барского пруда организуют выставку «Дом-музей М. Ю. Лермонтова в годы Великой Отечественной войны», на газоне перед Дальним садом - интерактивную зону «Картины военных лет».

На территории детского центра (справа от подъездной площадки) расположится площадка «Память священна» (мастер-классы и фотозоны). У входа на усадьбу разместят «Оркестр Победы» - выступит духовой оркестр Центра русской хоровой и вокальной культуры (Пенза), начало в 9:30, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00.

В Дальнем саду организуют фронтовой перекус «Хороша солдатская каша».

В Зеленом театре покажут фрагменты спектакля «Василий Теркин» (сеансы начнутся в 10:00 и в 11:00).

В «Тайной беседке» на площадке «Кто сказал, что надо бросить песни на войне?» прозвучат песни о Великой Отечественной войне.

Около памятника М. Ю. Лермонтову состоится чтение стихов поэтов-фронтовиков.