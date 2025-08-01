Кузнецкий район выбран площадкой для всероссийского Сабантуя

01.08.2025 | 10:04

В 2026 году в Пензенской области состоится XVI Всероссийский сельский Сабантуй. Праздник проведут в селе Малый Труев Кузнецкого района.

Организаторы намерены использовать опыт других регионов, чтобы мероприятие стало ярким и запоминающимся.

«По традиции в рамках Сабантуя пройдут спортивные соревнования - конные скачки и борьба на кушаках (поясах). Планируется, что главным призом для победителей будет автомобиль», - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Также устроят выставку сельскохозяйственной техники, ярмарку изделий народных промыслов, ремесел, сувенирной и другой продукции местных производителей.

В 2017 году Пензенская область уже становилась местом проведения всероссийского сельского Сабантуя. Тогда праздник проходил в Средней Елюзани Городищенского района (самом большом татарском селе Европы) и собрал более 30 тысяч человек из 35 субъектов РФ.