Общество

На Фонтанной площади у четверых человек выявили гепатит С

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Во вторник, 5 августа, на Фонтанной площади в Пензе желающим провели бесплатное экспресс-тестирование на вирусные гепатиты B и C.

За 3 часа работы было обследовано 138 человек, у 4 из них оказался положительный результат на гепатит С.

Тем, у кого диагноз подтвердился, дали подробные консультации и разъяснения относительно дальнейших действиях, пригласив на углубленное обследование в центр спецвидов медпомощи (КИМ).

В июле подобные профилактические акции проводились каждый вторник в сквере «Копилка пословиц» и на Бакунина, 20. Пензенцы сдали кровь на анализ и получили консультацию врача-инфекциониста.

«Гепатит - это воспалительное заболевание печени, которое может быть вызвано как вирусами, так и другими факторами. Наиболее опасными являются инфекционные гепатиты B и C, которые могут привести к хроническим процессам и развитию цирроза», - пояснили в КИМе.

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Источник — фото КЦСВМП
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