ЖК «Чаадаев»: квартира на вырост за 13000 рублей

06.08.2025 | 17:08

Несмотря на ужесточения и высокую ставку ЦБ, пензенские семьи могут купить квартиру на выгодных условиях благодаря предложениям от крупнейшего в регионе застройщика.

«Сегодня мы предлагаем нашим клиентам возможность приобрести недвижимость и для сохранения средств, и для улучшения жилищных условий. И здесь важно, что клиент сам может выбрать инструменты покупки: рассрочка, ипотека, наличный расчет. Самое главное предложение для семей с детьми - квартиру можно приобрести с государственной поддержкой и сниженной ставкой от 4,6%. Это прекрасная возможность купить квартиру «на вырост» ребенку», - рассказала коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Застройщик предлагает разные способы покупки.

1. Семейная ипотека со ставкой 4,6% * будет особенно актуальна для тех, кто хочет приобрести квартиру ребенку на будущее, а маткапиталом покрыть первоначальный взнос. Ежемесячный платеж - от 13 000 рублей.

2. Рассрочка со скидкой ** - вариант для тех, кто имеет крупную сумму денег, которую хочется инвестировать в недвижимость. Чем больше предоставленная сумма, тем выше больше выгода от покупки. При оформлении рассрочки действует скидка до 8% от стоимости квартиры.

3. Кешбэк за полную оплату *** - такое предложение подойдет тем, у кого есть средства для покупки квартиры за наличный расчет. При этом застройщик готов уступить в стоимости. Разницу можно использовать, к примеру, на оформление интерьера.

4. Акция для участников СВО **** - тут покупатели могут получить скидку 3% от суммы квартиры. Заявку можно оставить уже сейчас.

Причиной выбора квартир с готовой отделкой в проектах ГК «Территория жизни» становится справедливая цена. Системный подход, профессиональная работа бригад, качественные строительные материалы от зарекомендовавших себя на рынке брендов и оптимальное соотношение качества и стоимости делают квартиры от «Территории жизни» одними из самых востребованных. Осмотреть будущую квартиру можно уже сейчас благодаря рум-туру.

Жилой комплекс «Чаадаев» располагается в 10 минутах езды от центра города. Плюс - локация находится на первой линии и примыкает к транспортной магистрали на улице Чаадаева. Все это в комплексе поднимает уровень транспортной доступности.

Порадует и инфраструктура, которую улучшит застройщик. Поблизости - детский сад, корпус школы № 66, технологический колледж, больница № 4, поликлиника и медицинские центры, сквер Дружбы.

При этом в зданиях ЖК «Чаадаев» предусмотрены большие площади для коммерции. На первых этажах 7 новых домов будут располагаться торговые галереи, в которых откроются магазины, аптеки, салоны красоты, центры образования, уютные кафе и мастерские. Значит, появятся и рабочие места.

Благодаря новому проекту микрорайон сделает шаг вперед в своем развитии. Местные жители уже могут видеть, как застройщик поднимает планку. В июне прошел масштабный фестиваль «Урбан Фест», собравший тысячи гостей. В августе на площадке состоятся показы фильмов в рамках фестиваля «Кинометрия».

Узнать подробности можно у менеджеров в офисе продаж по адресу: улица Складская, 19с. Режим работы - с 9:00 до 21:00 без перерывов и выходных. Специалисты проконсультируют по номеру единого кол-центра компании 203-000, также есть возможность оставить заявку на сайте.

Больше информации - на сайте жкчаадаев.рф.

* Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия сделки! Ставка 4,6% годовых доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» на срок кредитования от 12 до 360 месяцев с условием субсидирования процентной ставки застройщиком - партнером банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готового жилья у застройщика - партнера банка при первоначальном взносе от 20,1% стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита - 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита - до 6 000 000 руб. Валюта - рубль РФ. Кредит предоставляется гражданам РФ, имеющим несовершеннолетнего ребенка до 6 лет включительно; ребенка, в отношении которого установлена категория «ребенок-инвалид»; либо двоих или более детей - граждан РФ, один из которых не достиг возраста 7 лет на дату заключения кредитного договора. Необходимо предоставление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. ПСК - 24,343-24,669% Полные условия кредита размещены на сайте domclick.ru. Расчет выполнен для квартиры площадью 32,13 кв. м в строении № 2, расположенном по адресу: г. Пенза, ул. Чаадаева. Застройщик - ООО СЗ «Лугометрия 11», проектная декларация - на сайте наш.дом.рф.

** Название акции «Рассрочка со скидкой». Организатор - ООО «МК». В рамках сделки покупателю предоставляется скидка в размере от 6% до 8% стоимости жилья в зависимости от срока ввода в эксплуатацию и размера первоначального взноса. При заключении договора рассрочки заключаются два договора: агентский - на ООО «МК» с оплатой 52 500 руб. и ДДУ с застройщиком с оплатой стоимости квартиры ЗА ВЫЧЕТОМ суммы агентского договора на счет эскроу. В ДДУ срок погашения рассрочки - за 3 месяца ДО ввода в эксплуатацию. Также заключается дополнительное соглашение с продлением рассрочки на срок не позже чем за 3 месяца ДО получения ключей. В доп. соглашении НЕ ставится дата, доп. соглашение НЕ сдается на регистрацию. Уточняйте подробности у представителей застройщика. Распространяется на квартиры в строениях № 1 и 2, расположенных по адресу: г. Пенза, ул. Чаадаева. Застройщик - ООО СЗ «Лугометрия 11», проектная декларация - на сайте наш.дом.рф.

*** В рамках акции покупателю предоставляется скидка в размере 3% стоимости приобретаемой квартиры, расположенной в строениях № 1 и 2 жилого комплекса «Чаадаев» по адресу: г. Пенза, ул. Чаадаева. Застройщик - ООО «Лугометрия 11», проектная декларация - на сайте наш.дом.рф. При полной оплате за наличный расчет без использования кредитных средств скидка предоставляется от базовой стоимости помещения, указанной на сайте территорияжизни.рф. Срок действия акции - с 1.08.2025 по 15.08.2025.

**** Название рекламной акции - «Социальная программа «Поддержим своих». В рамках акции участники специальной военной операции могут оформить скидку в размере 3% стоимости квартиры в ЖК «Чаадаев». Для получения сертификата необходимо заполнить форму на сайте застройщика в сети Интернет https://home.trzh.ru/cvo, указав личные данные (ФИО, контактный телефон, справка из военкомата). Подробности суммирования с другими акциями уточняйте у застройщика. Срок действия - с 1 по 31 августа 2025 г.

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