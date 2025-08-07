«Термодом» рассказал о планировках для молодых семей в ЖК «Новелла»

07.08.2025 | 10:27

Строительный холдинг «Термодом» создает планировки для различных жизненных сценариев. Так, двухкомнатные в ЖК «Новелла» хорошо подойдут молодым семьям.

Например, купив квартиру площадью 34,9 кв. м, покупатель получит выделенную комнату для спальни или детской с выходом на лоджию, а еще гостиную, где можно вечерами играть с ребенком, смотреть любимые фильмы и общаться с друзьями.

Второй вариант - более просторная квартира площадью 70,3 кв. м. Будущих жителей сможет порадовать выделенное место для гардеробной.

В третьей, площадью 71,7 кв. м, есть большая лоджия, где легко обустроить зимний сад, уютную зону отдыха или рабочий кабинет.

Все квартиры с предчистовой отделкой, что оставляет возможность воплотить любые интерьерные решения.

Квартиру можно приобрести за наличные, в рассрочку или оформить ипотеку, в том числе семейную. По данным на четверг, 7 августа, двухкомнатных в «Новелле» осталось всего 7.

Получить дополнительную информацию можно в офисах «Термодома». Телефон 28-28-20.

Застройщики - ООО СЗ «Новэлла-3» и «Термодом-групп». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», ИНН 5829002577, сайт termodom-pnz.ru.