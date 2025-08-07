Сетевое издание|18+|Четверг|7 авг 2025|12:12
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+23oC
Завтра | Облачно |

Общество

«Термодом» рассказал о планировках для молодых семей в ЖК «Новелла»

Печать
Telegram

Строительный холдинг «Термодом» создает планировки для различных жизненных сценариев. Так, двухкомнатные в ЖК «Новелла» хорошо подойдут молодым семьям.

Например, купив квартиру площадью 34,9 кв. м, покупатель получит выделенную комнату для спальни или детской с выходом на лоджию, а еще гостиную, где можно вечерами играть с ребенком, смотреть любимые фильмы и общаться с друзьями.

«Термодом» рассказал о планировках для молодых семей в ЖК «Новелла»

Второй вариант - более просторная квартира площадью 70,3 кв. м. Будущих жителей сможет порадовать выделенное место для гардеробной.

«Термодом» рассказал о планировках для молодых семей в ЖК «Новелла»

В третьей, площадью 71,7 кв. м, есть большая лоджия, где легко обустроить зимний сад, уютную зону отдыха или рабочий кабинет.

«Термодом» рассказал о планировках для молодых семей в ЖК «Новелла»

Все квартиры с предчистовой отделкой, что оставляет возможность воплотить любые интерьерные решения.

Квартиру можно приобрести за наличные, в рассрочку или оформить ипотеку, в том числе семейную. По данным на четверг, 7 августа, двухкомнатных в «Новелле» осталось всего 7.

Получить дополнительную информацию можно в офисах «Термодома». Телефон 28-28-20.

Застройщики - ООО СЗ «Новэлла-3» и «Термодом-групп». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», ИНН 5829002577, сайт termodom-pnz.ru.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте