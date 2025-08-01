2 августа в Пензе отметят 95-ю годовщину образования ВДВ

01.08.2025 | 16:42

В субботу, 2 августа, в Пензе, как и во всей России, отметят День Воздушно-десантных войск - 95-ю годовщину их образования.

Ежегодно в праздник те, для кого фраза «Никто, кроме нас» не просто слова, собираются у мемориалов «Разорванная звезда» и «Афганские ворота». Поздравить десантников придут представители власти и обычные пензенцы.

К мемориалам возложат цветы. Завершится мероприятие минутой молчания в память о погибших при исполнении воинского долга.

В День ВДВ сотрудники Росгвардии будут нести дежурство в местах массовых мероприятий.

«Экипажи вневедомственной охраны будут усиленно патрулировать общественные пространства, чтобы предотвратить возможные нарушения общественного порядка. Особое внимание уделят местам традиционных встреч ветеранов и праздничных гуляний», - сообщили в пресс-службе управления.