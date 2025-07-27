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Культура

В Пензенской области проведут фестиваль в старинной усадьбе

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В воскресенье, 3 августа, в селе Зубрилово Тамалинского района, где сохранилась усадьба князей Голицыных, состоится VII фестиваль «Зубриловские жемчужины» (0+).

Организаторы постараются воссоздать атмосферу прошлого, чтобы гости праздника смогли ощутить дух старинного дворянского поместья и познакомиться с историей семьи Голицыных - ее легендами, традициями и секретами.

Мероприятия начнутся в 11:00 со службы в храме Преображения Господня.

В 12:00 откроются интерактивные площадки «Арт и Факт», «Легенды Призрака», выставка крестьянских подворий.

На 13:00 запланированы торжественная часть, художественный пленэр «Мусатовские мотивы», шахматный турнир. В этот же час начнет работать мистический лекторий «Тайны и легенды старой усадьбы».

В 13:30 состоятся литературные чтения «У Вислого камня» памяти писателя Е. О. Белянкина, откроются «Литературная гостиная» и «Дворянская школа», где проведут уроки французского языка и каллиграфии. На то же время назначен конкурс гармонистов и частушечников.

В 14:00 пройдут «Голицынский бал» и спортивный квест «Путешествие в прошлое».

На 16:00 запланировано торжественное награждение участников фестиваля.

Также гостей ждут представление кукольного театра, программы «Игры из бабушкиного сундука» и «Молодецкие забавы», мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и уха по-голицынски, сообщили в администрации Тамалинского района.

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