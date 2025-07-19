Подсчитано число шестидневных рабочих недель в 2026 году

19.07.2025 | 10:18

В 2026 году в России не будет шестидневных рабочих недель из-за переноса праздничных дней. Это следует из опубликованного производственного календаря.

В следующем году граждан ждут традиционные длинные выходные. Так, новогодние каникулы продлятся 12 дней - с 31 декабря по 11 января (выходной с субботы, 3 января, перенесут на пятницу, 9-е число).

В феврале, когда празднуется День защитника Отечества, россияне отдохнут 3 дня (с 21-го по 23-е числа), столько же - на 8 Марта (с 7-го по 9-е).

В мае долгие выходные запланированы с 1-е по 3-е числа и с 9-го по 11-е. 12 июня, на День России, также будет 3 нерабочих дня - с 12-го по 14-е.

В начале ноября граждан ждет выходной в День народного единства. Он выпадет на среду и разделит неделю пополам.

Четверг, 31 декабря, станет нерабочим днем благодаря переносу выходного с воскресенья, 4 января.