В Пензе запретят выезд на трассу М-5 с улицы Кронштадтской

06.08.2025 | 15:44

С пятницы, 8 августа, на трассе М-5 в Пензе временно изменится схема движения в районе выездов с улиц Одесской и Кронштадтской - на 628-м километре.

«По-прежнему будут закрыты 2 полосы из 4, но основные работы будут перенесены на полосы движения в сторону Самары. Автомобильный поток направят по ранее отремонтированному участку.

С улицы Одесской будет разрешен поворот на М-5 в обоих направлениях. Выезд с улицы Кронштадтской будет запрещен полностью до окончания работ на данном участке. Светофорный объект переведен в режим «мигающий желтый», - сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Окончить ремонт планируют до сентября 2026 года.

«По мере завершения работ на выездах с улично-дорожной сети города Пензы ограничения по схеме организации дорожного движения будут сниматься», - добавили в учреждении.