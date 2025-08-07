Водителям стали приходить поддельные уведомления о штрафах

07.08.2025 | 11:13

Мошенники обманывают россиян, используя поддельные уведомления о штрафах от ГАИ. Они рассылают письма в мессенджере и по электронной почте.

Открыв сообщение, жертва видит текст «Вы нарушили ПДД. Ознакомьтесь с постановлением и оплатите штраф до …». К нему прикреплен PDF-файл, который выглядит как настоящее постановление.

«В документе может быть указано реальное имя человека, номер автомобиля или иные персональные данные - это создает ощущение подлинности», - сообщает телеграм-канал «Вестник киберполиции России» МВД РФ.

В самом письме есть кнопка «оплатить сейчас», которая ведет на поддельный или вредоносный сайт, где у пользователя выманивают данные банковской карты и коды либо автоматически загружают на его устройство программное обеспечение, открывающее мошенникам доступ практически ко всем функциям.

«Настоящие уведомления о штрафах приходят только через официальные каналы, в частности через «Госуслуги», - напомнили полицейские.