10 августа в Кузнецке состоится крестный ход

06.08.2025 | 19:05

В воскресенье, 10 августа, в Кузнецке пройдет традиционный крестный ход в честь Смоленской иконы Божией Матери. Его проводят каждый год.

Колонна начнет движение от Вознесенского кафедрального собора в 9:00, сообщили в городской администрации.

Верующие пойдут по улице Дарвина до пересечения с улицей Ленина, затем - по улице Ленина до площади перед зданием Кузнецкого музейно-выставочного центра.

«В 10:30 автобусы с участниками крестного хода проследуют к часовне в Смоленском овраге (с. Чибирлей)», - добавили в администрации Кузнецка.

В конце августа в Пензе традиционно проходят детская литургия и молебен. Во время служений просят благословения Господа на весь учебный год для учеников, их родителей и учителей.