В Пензе временно перекроют Ахунский переезд

06.08.2025 | 18:27

В Пензе будет временно перекрыто движение транспорта через Ахунский переезд.

Как пояснили в городском управлении ЖКХ, мера принята в связи с путевыми работами.

Запрет будет действовать с 22:00 четверга, 7 августа, до 6:00 пятницы, 8-го.

Чтобы оказаться по другую сторону железнодорожного полотна, автомобилистам предлагается воспользоваться переездом в районе Кустанайской.

6 августа в Пензе открыли для проезда пересечение улиц Московской и Кураева. Ремонтные работы завершились раньше срока.