В Пензе временно перекроют Ахунский переезд

В Пензе будет временно перекрыто движение транспорта через Ахунский переезд.
Как пояснили в городском управлении ЖКХ, мера принята в связи с путевыми работами.
Запрет будет действовать с 22:00 четверга, 7 августа, до 6:00 пятницы, 8-го.
Чтобы оказаться по другую сторону железнодорожного полотна, автомобилистам предлагается воспользоваться переездом в районе Кустанайской.
6 августа в Пензе открыли для проезда пересечение улиц Московской и Кураева. Ремонтные работы завершились раньше срока.
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