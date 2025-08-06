Объяснено происхождение звука в небе, испугавшего пензенцев

06.08.2025 | 15:10

Около 14:30 в среду, 6 августа, жителей Пензенской области испугали хлопки, похожие на взрывы. Они прозвучали несколько раз с такой громкостью, что их услышали в разных районах региона.

В МЧС сообщили, что по данным на 14:34 в Пензе пожаров не было.

В 15:02 губернатор Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал ситуацию.

«Спешу успокоить пензенцев, обеспокоенных недавним хлопком в небе. Это было преодоление звукового барьера летящим самолетом», - написал он в своих аккаунтах в соцсетях.

Губернатор призвал жителей не распространять слухи и доверять только проверенным источникам информации.

Подобный хлопок пензенцы уже слышали в 2023 году. Тогда его также объяснили переходом самолета на сверхзвуковую скорость.