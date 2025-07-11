На празднике в «Тарханах» гостям помогут росгвардейцы

11.07.2025 | 15:32

В субботу, 12 июля, охрану порядка в музее-заповеднике «Тарханы», где пройдет 54-й Всероссийский Лермонтовский праздник, обеспечат сотрудники и военнослужащие регионального управления Росгвардии.

Планируется организовать пешее и автопатрулирование по усадьбе и прилегающей к ней территории.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, бойцы ОМОН и вневедомственной охраны расположатся у ключевых точек и будут не только следить за порядком, но и помогать посетителям.

Сотрудники ВО уже около 20 лет охраняют «Тарханы» и отлично изучили как территорию, так и историю музея, поэтому смогут в ряде случаев выступить консультантами для гостей праздника.

«Важно отметить, что благодаря профессионализму и слаженности правоохранительных органов за все годы проведения Лермонтовского праздника серьезных нарушений общественного порядка зафиксировано не было», - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на Лермонтовском празднике обещают быть российский оперный певец Аскар Абдразаков, режиссер, композитор и поэт Сергей Маховиков, актриса театра и кино Екатерина Гусева, российская оперная певица, солистка Большого театра Анна Аглатова, группа «123 полк» (солисты луганской филармонии) и другие.

С программой мероприятия можно ознакомиться здесь.