7 августа жителей Пензенской области ждет ветреный день

06.08.2025 | 22:00

В четверг, 7 августа, пензенцев ждет теплый, но ветреный день. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью термометры покажут +13...+18 градусов, днем воздух разогреется до +23...+28.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью до 14 метров в секунду. Ожидается кратковременный дождь, местами гроза.

7 августа в народном календаре Анна Летняя. Несмотря на прозвище, она считалась зимоуказательницей - по этому дню судили о том, каким окажется холодное время года.

На Руси подмечали: какова погода до обеда, такова зима до декабря; какова погода после обеда, такова зима после декабря. Также верили, что тепло на Анну предвещает морозную зиму, а дождь - снежную.