Общество

Стала известна стоимость салюта на набережной Суры 12 июня

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10-минутный салют на набережной Суры по случаю Дня России и Дня города в Пензе обойдется в 1 000 000 рублей. Смотреть его будет удобнее у стелы «Росток» 12 июня в 22:00.

Исполнитель (самарская фирма) должен запустить в небо под разными углами не менее 2 157 залпов с высотой разрывов до 150 метров. Среди пиротехнических изделий - «Салютные батареи» разных калибров, «Римская свеча», «Фейерверочный шар».

Шоу построят на гармоничном сочетании элементов c максимально возможной цветовой гаммой и разнообразием эффектов. Интервал между выстрелами составит не более 3 секунд. По традиции салют будет с музыкальным сопровождением, сообщается на портале госзакупок.

За 10-минутный фейерверочный показ у стелы «Пенза - город трудовой доблести» в Дальнем Арбекове отдадут 185 685 рублей. Исполнитель тот же, залпов предполагается не менее 1 020, высота разрывов - до 50 метров, изделия такие же, что в первом случае. Кроме того, зрителям представят 10-секундный пиротехнический «фонтан».

Заказчик обоих шоу - Центр русской хоровой и вокальной культуры г. Пензы, получающий субсидии из городского бюджета.

Кроме того, салюты 12 июня в 22:00 запустят со смотровой площадки на улице Мира (красивый вид откроется с Юбилейной площади) и с территории школы № 20 на улице Экспериментальной в Гидрострое (смотреть удобно у ТРЦ «Ритэйл»). Их стоимость пока не известна.

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