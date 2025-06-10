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Общество

Обозначен срок сдачи 2 лестниц в районе Тропы здоровья

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Лестницы, ведущие с Тропы здоровья на улицу Пацаева и в частный сектор к 1-му проезду Станиславского, должны смонтировать до конца июня. Об этом сообщили в Управлении капитального строительства г. Пензы.

Установка одномаршевой лестницы с промежуточными площадками, по которой можно будет подниматься на Западную Поляну в районе телевизионной вышки, уже идет полным ходом.

Обозначен срок сдачи 2 лестниц в районе Тропы здоровья

На прошлой неделе там появились несколько пролетов конструкции из стальных косоуров (наклонно размещенных балок, перекинутых между площадками. - Прим. ред.) и ступеней на винтовых сваях. Проектная ширина объекта - 1,820 м, протяженность - более 90 м.

Обозначен срок сдачи 2 лестниц в районе Тропы здоровья

Что касается выхода к частному сектору, то там, по состоянию на 3 июня, работы еще не велись. Между тем обустройство лестницы на данном участке - важное для жителей решение.

Обозначен срок сдачи 2 лестниц в районе Тропы здоровья

Обозначен срок сдачи 2 лестниц в районе Тропы здоровья

«В рамках капитального ремонта Тропы здоровья был выполнен комплекс работ: проведено переустройство сетей наружного освещения, уложена тротуарная плитка, установлены световые опоры, укреплены откосы, установлены новые лавочки, урны, спортивная площадка, два лестничных схода (соединяющих Тропу с парком Белинского. - Прим. ред.). До конца июня подрядчик проведет монтаж еще двух лестниц», - уточнили в управлении.

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