От Тропы здоровья в Пензе построят лестницу к частному сектору

30.04.2025 | 16:00

От Тропы здоровья построят лестницу к 1-му проезду Станиславского, сообщили в администрации Пензы, назвав такое решение важным для жителей частного сектора.

Также от прогулочной зоны сделают лестницу, которая позволит пешеходам выйти на улицу Пацаева в районе телевизионной вышки. Работы завершат к 1 июня.

Еще 2 лестничных марша в центральной части Тропы здоровья уже соединили ее с парком Белинского.

Обновление прогулочной зоны началось во второй половине 2024 года. Подрядчик переустроил сети наружного освещения, уложил плитку, поставил световые опоры и протестировал новое оборудование.

В 2025 году ремонтные работы возобновили c наступлением устойчивой теплой погоды. На отрезке, который до холодов укрепили шпунтами, появились ограждения. Там, где уровень земли существенно выше уровня покрытия, поставили габионы - конструкции из проволоки, наполненные красной яшмой и предназначенные для защиты от сползания грунта.

«Обустраивается спортивная площадка с тренажерами. После завершения основных работ появятся новые лавочки и урны», - сообщили в мэрии в среду, 30 апреля.

Длина Тропы здоровья - 1 408 метров, ширина – 2,7 метра. На ее благоустройство было выделено 100 млн рублей из регионального бюджета.