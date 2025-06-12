Из украинского плена вернули еще одного пензенского бойца

12.06.2025 | 20:35

Из украинского плена в рамках обмена удалось вернуть еще одного бойца из Пензенской области. Об этом в четверг, 12 июня, сообщило издание «АиФ» со ссылкой на уполномоченного по правам человека в регионе Владимира Фомина.

9-го числа в Минобороны заявили, что в соответствии со стамбульскими соглашениями от 2 июня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена первая группа российских военнослужащих в возрасте до 25 лет; 10-го числа стало известно о прибытии второй группы пленных.

Поначалу бойцы находились в Белоруссии, где им оказывалась необходимая психологическая и медицинская помощь. Всех должны доставить в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ.

В конце мая по обмену пленными между Россией и Украиной в формате 1 000 на 1 000 вернулись 13 пензенцев. Их родственники ранее обращались в аппарат омбудсмена.

Тогда Владимир Фомин выразил надежду, что работа по освобождению пленных будет продолжена.