В Пензе обновили асфальт на путепроводе на улице 8 Марта

04.06.2025 | 21:03

В Пензе заменили покрытие на путепроводе на улице 8 Марта. Речь идет о полосе движения в сторону микрорайона Арбеково.

Всего дорожники обновили 12 036 кв. м. асфальта. На ремонт выделили деньги из областного бюджета.

«К фрезерованию подходов и съездов с путепровода намерены приступить ночью 4 июня», - сообщили в пресс-службе администрации города.

Полосу движения из Арбекова в центр привели в порядок в сентябре прошлого года. Тогда пензенцы жаловались, что работы проводят в утренние часы, что затрудняет проезд.

До этого путепровод ремонтировали в 2017 году. За 7 лет покрытие местами сильно износилось.