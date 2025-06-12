13 июня в Пензенской области пройдет дождь с грозой

12.06.2025 | 16:30

13 июня в Пензенской области ожидается облачная с прояснениями погода, пройдет кратковременный дождь с грозой, предупредили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на пятницу уличные термометры покажут +10...+15 градусов, днем воздух прогреется до +20...+25. Следующая ночь будет прохладнее предыдущей (+8...+13).

Сначала подует восточный ветер, затем он сменит направление на юго-западное, порывы могут достигать 5-10 метров в секунду.

Ранее метеорологи пояснили, что в конце рабочей недели в регион придет атмосферный фронт.

В старину 13 июня наблюдали за росой: чем обильнее она к вечеру, тем жарче окажется следующий день; если росы вечером нет или она быстро высохла - скоро пойдет дождь.