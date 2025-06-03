В Пензе монтируют лестницу между Тропой здоровья и ул. Пацаева

В Пензе полным ходом идет монтаж одномаршевой лестницы с промежуточными площадками, которая соединит Тропу здоровья с улицей Пацаева на Западной Поляне в районе телевизионной вышки.
Уже появились несколько пролетов конструкции из стальных косоуров (наклонно размещенные балки, перекинутые между площадками. - Прим. ред.) и ступеней на винтовых сваях.
Проектная ширина объекта - 1,820 м, протяженность - более 90 м.
Пользоваться лестницей пока нельзя - работа не завершена и конструкция может быть неустойчивой, поэтому ее обнесли сигнальными лентами.
Изначально закончить работы планировали к 1 июня, однако затем срок сдвинули, пообещав завершить ремонт Тропы здоровья в целом к 12-му числу.
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