В Пензе монтируют лестницу между Тропой здоровья и ул. Пацаева

03.06.2025 | 18:45

В Пензе полным ходом идет монтаж одномаршевой лестницы с промежуточными площадками, которая соединит Тропу здоровья с улицей Пацаева на Западной Поляне в районе телевизионной вышки.

Уже появились несколько пролетов конструкции из стальных косоуров (наклонно размещенные балки, перекинутые между площадками. - Прим. ред.) и ступеней на винтовых сваях.

Проектная ширина объекта - 1,820 м, протяженность - более 90 м.

Пользоваться лестницей пока нельзя - работа не завершена и конструкция может быть неустойчивой, поэтому ее обнесли сигнальными лентами.

Изначально закончить работы планировали к 1 июня, однако затем срок сдвинули, пообещав завершить ремонт Тропы здоровья в целом к 12-му числу.