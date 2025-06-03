Губернатор дал 1,5 месяца на ремонт проезжей части ул. Новоселов

03.06.2025 | 17:15

Во вторник, 3 июня, на заседании областного правительства обсудили ремонт дорог и благоустройство в Пензе.

«Работы на объектах идут в соответствии со сроками, которые продолжаем контролировать», - написал на своих страницах в соцсетях губернатор Олег Мельниченко.

Он поставил перед руководством Пензы новые задачи. Одна из них - в течение 10 дней завершить обустройство разворотного кольца и парковки для общественного транспорта в районе «Лугометрии».

Введение кольца и стоянки в эксплуатацию позволит продлить схемы движения автобусов № 40 («Стадион «Пенза» - «Поселок Нефтяник») от конечной «Арбековская Застава» до «Лугометрии».

Кроме того, глава региона поручил отремонтировать проезжую часть улицы Новоселов в Заре за полтора месяца и только после этого заняться тротуарами и монтажом световых опор.

«Жителям этой части города нужно как можно скорее обеспечить комфорт и безопасность передвижения как на личном транспорте, так и на общественном», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Ранее стало известно, что на ремонт улицы Новоселов готовы направить более 278 млн рублей.

«В соответствии с поручениями главы региона в Пензе завершаются работы по благоустройству Тропы здоровья, установке памятного знака участникам Специальной военной операции в сквере на улицах Володарского/Максима Горького», - добавили в пресс-службе регионального правительства.