Общество

В сквере «Семейный» дорожки отсыплют гранитом

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В сквере «Семейный» на улице Антонова (микрорайон ГПЗ) дорожки на аллеях планируется отсыпать натуральным гранитным отсевом. Об этом рассказал замглавы администрации Пензы Ярослав Щигорев, комментируя проектно-сметную документацию по объекту.

В сквере «Семейный» дорожки отсыплют гранитом

«Гранитный материал соединят специальным связующим веществом, чтобы по нему можно было приятно ходить», - уточнил он.

По словам заммэра, в «Семейном» предусмотрена установка бордюров из пластин природного камня, системы видеонаблюдения, световых опор, малых архитектурных форм, туалета, скамеек.

В сквере «Семейный» дорожки отсыплют гранитом

Также обустроят лестницу на входе и пандус для маломобильных граждан, обновят элементы детской и спортивной площадок, высадят деревья и разобьют клумбы.

В сквере «Семейный» дорожки отсыплют гранитом

«Водоем сохраним в его природном виде, только добавим мостки», - уточнил заместитель главы администрации Пензы.

В сквере «Семейный» дорожки отсыплют гранитом

Ранее сообщалось, что работы будут закончены к осени этого года. Ярослав Щигорев уточнил: они пройдут в два этапа. Аллеи, освещение и скамейки появятся в сквере в октябре, а все остальное - в следующем году.

Зону отдыху передали парку Белинского. В марте на разработку проектно-сметной документации было выделено 5 250 000 рублей, шел поиск подрядчика. В целом на работы в сквере в 2025 году готовы потратить 60 000 000 бюджетных денег.

В апреле Ярослав Щигорев акцентировал внимание на том, что при благоустройстве сквера в основном будут использоваться природные материалы.

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Источник — фото администрации Пензы
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