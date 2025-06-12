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Общество

На Соборной площади прошел флешмоб «Пензенская ласточка»

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В четверг, 12 июня, на Соборной площади в Пензе состоялся молодежный флешмоб «Пензенская ласточка», посвященный Дню России и Дню города.

На Соборной площади прошел флешмоб «Пензенская ласточка»

Ласточка - символ Пензы, олицетворяющий стремление к развитию, движение вперед, крепкие семейные отношения. Именно этой птице в 2025 году решили посвятить празднование 362-го дня рождения города.

На Соборной площади прошел флешмоб «Пензенская ласточка»

Во время выступления участники флешмоба выстроились особенным образом, создав живую картину, изображающую ласточку. Под музыкальное сопровождение они показали зрителям еще несколько фигур.

На Соборной площади прошел флешмоб «Пензенская ласточка»

Присутствовавший на мероприятии губернатор Олег Мельниченко поздравил собравшихся с двойным праздником, отметив вклад Пензенской области в развитие России.

На Соборной площади прошел флешмоб «Пензенская ласточка»

Образ ласточки реализован и в других направлениях. Так, организована «ласточкина почта»: в городе установили почтовые ящики, в которые пензенцы могут опускать свои пожелания. Чтобы эти ящики сразу можно было распознать, рядом разместили полуметровые фигуры ласточек.

На Соборной площади прошел флешмоб «Пензенская ласточка»

Кроме того, на разных площадках будут проходить мастер-классы для детей по росписи бумажных ласточек.

На Соборной площади прошел флешмоб «Пензенская ласточка»

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