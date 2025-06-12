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Общество

Выявлено более 700 нарушений при организации отдыха детей в регионе

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В Пензенской области в 2024 году выявили более 700 нарушений при организации детской летней оздоровительной кампании. Итоги подвели в прокуратуре.

Так, в загородных лагерях Городищенского района не хватало лекарств и медицинских изделий, а имевшиеся препараты хранились в ненадлежащих условиях.

В Пензенском районе работал несанкционированный лагерь, за это хозяйствующий субъект привлекли к административной ответственности.

В Железнодорожном районе Пензы сотрудники кухни работали без предварительного лабораторного обследования на наличие вирусных кишечных инфекций, их отстранили.

На контроль взята и оздоровительная кампания этого года.

Как выяснилось, в санатории «Нива» в Пензенском районе перед заездом детей один из корпусов находился в полуразрушенном состоянии и при этом не был огорожен.

В Бессоновском, Пензенском районах и городе Заречном сейчас проверяется информация об организации отдыха детей в не приспособленных местах.

«По выявленным нарушениям будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования по пресечению всех фактов нарушений требований законодательства, гарантирующих гражданам получение качественных услуг в области организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

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