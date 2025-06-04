Шумозащитные экраны в Терновке заменят до конца лета

04.06.2025 | 19:56

На замену шумозащитных экранов на улицах Терновского и Центральной в Пензе решили направить 29 770 553 рубля.

Такова начальная (максимальная) цена контракта, который МБУ «Пензавтодор» заключит с победителем электронного аукциона. Он стартовал во вторник, 3 июня, на портале госзакупок.

Предполагается установить 1 200 погонных метров ограждения. Экраны должны состоять из 2 глухих панелей (верхней и нижней) и 1 прозрачной (средней).

Работы будут вестись на участке улицы Терновского от Ростовской до улицы Пушанина и отрезке Центральной от улицы Пушанина до Перспективной. Закончить их необходимо до 31 августа 2025 года.

О необходимости замены шумовых экранов 21 мая заявил замглавы администрации Пензы Ильдар Усманов. Он отметил, что сейчас конструкции находятся в удручающем состоянии и гостям областного центра, въезжающим со стороны аэропорта, открывается неприглядная картина. Ситуацию решили исправлять. На экраны планировали потратить ориентировочно 50 млн рублей.

В последние годы пензенцы неоднократно жаловались на состояние пролетов, особенно тех, что стоят вдоль домов № 145-173 на Терновского. Большая часть пришла в негодность: они были повреждены при ДТП, сгнили от времени, в некоторых местах вылетело оргстекло.