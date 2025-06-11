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Общество

На улице Красной в Пензе начался ремонт лестницы

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В Пензе начался ремонт лестницы на улице Красной - на участке от дома № 74 до пересечения с улицей Кураева. К спуску ведет маршрут обновленной Тропы здоровья.

На улице Красной в Пензе начался ремонт лестницы

По состоянию на среду, 11 июня, рабочие уже убрали старые перила, обрезали кустарники, завезли песок и доски.

На улице Красной в Пензе начался ремонт лестницы

Подрядчику предстоит демонтировать и вывезти старые ступени, обустроить подстилающий и выравнивающий слои с армированием, подготовить бетонное основание, установить новые ступени из вибропрессованного камня толщиной 150 мм вручную (на клей) и металлические ограждения, благоустроить газон.

На улице Красной в Пензе начался ремонт лестницы

На улице Красной в Пензе начался ремонт лестницы

По данным портала госзакупок, стоимость контракта на благоустройство - 4 482 654 рубля 61 копейка. Работы должны быть выполнены в срок до 21 июля.

На улице Красной в Пензе начался ремонт лестницы

На улице Красной в Пензе начался ремонт лестницы

Еще 2 лестницы, с Тропы здоровья на улицу Пацаева и к 1-му проезду Станиславского, должны быть смонтированы до конца июня.

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